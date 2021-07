Area OCSE, occupazione in recupero nel 1° trimestre (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Il tasso di occupazione dell’Area OCSE è salito al 66,8% nel primo trimestre del 2021 dal 66,7% del trimestre precedente. È quanto rileva l’organizzazione che ha sede a Parigi, indicando che occorre tenere in considerazione le modifiche metodologiche apportate dall’UE al dato della forza lavoro e, per il terzo e quarto trimestre 2020, anche i flussi di rientro dei lavoratori in congedo in Canada e negli Stati Uniti, dove vengono registrati come disoccupati anziché come occupati. Nell’Area euro il tasso di occupazione si è attestato nel primo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Il tasso didell’è salito al 66,8% nel primodel 2021 dal 66,7% delprecedente. È quanto rileva l’organizzazione che ha sede a Parigi, indicando che occorre tenere in considerazione le modifiche metodologiche apportate dall’UE al dato della forza lavoro e, per il terzo e quarto2020, anche i flussi di rientro dei lavoratori in congedo in Canada e negli Stati Uniti, dove vengono registrati come disoccupati anziché come occupati. Nell’euro il tasso disi è attestato nel primo ...

