Arcuri torna grazie a Tabacci, l’ex dc con la missione di spostare più a sinistra il governo Draghi (Di lunedì 26 luglio 2021) Bruno Tabacci richiama a Palazzo Chigi, dopo Elsa Fornero, anche Domenico Arcuri. Premiando l’ex commissario dei disastri con una consulenza da 4 milioni. Una mossa che ha fatto infuriare Giorgia Meloni e messo in grande imbarazzo la Lega già provata dall’intemerata di Mario Draghi sui vaccini. Tabacci sabotatore del centrodestra al governo col ritorno di Arcuri e Fornero Giustamente, Libero definisce Bruno Tabacci un “guastatore” che opera, nelle file della compagine governativa, per sabotare il centrodestra di governo. E ripercorre le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Brunorichiama a Palazzo Chigi, dopo Elsa Fornero, anche Domenico. Premiandocommissario dei disastri con una consulenza da 4 milioni. Una mossa che ha fatto infuriare Giorgia Meloni e messo in grande imbarazzo la Lega già provata dall’intemerata di Mariosui vaccini.sabotatore del centrodestra alcol ritorno die Fornero Giustamente, Libero definisce Brunoun “guastatore” che opera, nelle file della compagine governativa, per sabotare il centrodestra di. E ripercorre le ...

Advertising

DSantanche : Arcuri che torna a Palazzo Chigi gli italiani proprio non se lo meritavano. Proprio no! #Arcuri ??… - linolamb : RT @SecolodItalia1: Arcuri torna grazie a Tabacci, l’ex dc con la missione di spostare più a sinistra il governo Draghi - SecolodItalia1 : Arcuri torna grazie a Tabacci, l’ex dc con la missione di spostare più a sinistra il governo Draghi… - paolavalenti29 : RT @ValerioMalvezzi: Arcuri torna a Palazzo Chigi ad occuparsi del più strategico tema economico del Paese: il PNR. Nella maggioranza che s… - ScorrettoCaffe : RT @FDI_Parlamento: “Arcuri, l'uomo delle primule da 400.000 euro per i vaccini, dei banchi con le rotelle, dell'inutile app Immuni, delle… -