Vela, Olimpiadi Tokyo: Marta Maggetti e Mattia Camboni partono forte nell'RS:X (Di domenica 25 luglio 2021) Si è appena conclusa la prima giornata di regate per quanto concerne la Vela alle Olimpiadi di Tokyo. Italia protagonista per il nel windsurf RS:X sia in campo maschile che in quello femminile. Azzurri meno competitivi, almeno sin qui, per quanto riguarda il Laser Radial. Marta Maggetti ha pagato un po' lo scotto nella regata d'esordio nell'RS:X al femminile dove ha chiuso in sesta posizione. L'azzurra poi ha preso le misure al campo di regata e alle avversarie conquistando due terzi posti nelle successive due prove. In questo momento l'italiana è virtualmente sul gradino più basso del ...

