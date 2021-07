Tokyo 2020, Italia a 5 medaglie: bronzo per Giuffrida e Longo Borghini (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) - Italia a 5 medaglie a Tokyo 2020. Elisa Longo Borghini è di bronzo nella prova in linea di ciclismo su strada. Per Borghini si tratta del secondo bronzo olimpico consecutivo dopo quello a Rio 2016. La medaglia d'oro è andata all'austriaca Anna Kiesenhofer, è quella d'Argento all'olandese Annemiek van Vleuten. A regalare un altro bronzo all'Italia è "Ho corso più di cuore che di gambe. E' stata una gara sofferta, segnata da un clima poco gentile e da tanto tatticismo. L'Olanda pensava di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) -a 5. Elisaè dinella prova in linea di ciclismo su strada. Persi tratta del secondoolimpico consecutivo dopo quello a Rio 2016. La medaglia d'oro è andata all'austriaca Anna Kiesenhofer, è quella d'Argento all'olandese Annemiek van Vleuten. A regalare un altroall'è "Ho corso più di cuore che di gambe. E' stata una gara sofferta, segnata da un clima poco gentile e da tanto tatticismo. L'Olanda pensava di ...

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - enzono16 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 MIRKO ZANNI BRONZO NEL SOLLEVAMENTO PESI -67KG HA ALZATO 322 KG PER IL NUOVO PRIMATO NAZIONALE #SkySport… - MrHeisenberg78 : RT @Adnkronos: #Tokyo2020, sollevamento pesi: Zanni bronzo nei 67 kg. L'azzurro alza complessivamente 322 kg, nuovo record italiano. https:… -