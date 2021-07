Temporali in arrivo, anche con grandine dal pomeriggio (Di domenica 25 luglio 2021) Il Centro Meteo Lombardo ci spiega come finirà il weekend e come inizierà l’ultima settimana di luglio a Bergamo con il bollettino curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE Mentre il centro-sud Italia è ancora interessato da una circolazione anticiclonica, al nord un flusso di correnti umide sud-occidentali sospinge alcuni impulsi perturbati, più attivi su Alpi e Prealpi. Domenica 25 luglio 2021 Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso su Alpi e Prealpi con rovesci e Temporali sparsi, a cominciare dalle zone occidentali, in rapida estensione a quelle orientali e ai settori pedemontani di pianura. Altrove irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite. Dal ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 luglio 2021) Il Centro Meteo Lombardo ci spiega come finirà il weekend e come inizierà l’ultima settimana di luglio a Bergamo con il bollettino curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE Mentre il centro-sud Italia è ancora interessato da una circolazione anticiclonica, al nord un flusso di correnti umide sud-occidentali sospinge alcuni impulsi perturbati, più attivi su Alpi e Prealpi. Domenica 25 luglio 2021 Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso su Alpi e Prealpi con rovesci esparsi, a cominciare dalle zone occidentali, in rapida estensione a quelle orientali e ai settori pedemontani di pianura. Altrove irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite. Dal ...

