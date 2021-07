Sorpresa Kaio Jorge, non va neanche al Milan: vicino ad un altro club di Serie A! (Di domenica 25 luglio 2021) Soluzione a Sorpresa per Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano del Santos è stato a lungo seguito dal Napoli, che poi ha preferito non affondare il colpo. Il calciatore si è così avvicinato al Milan, ma nelle ultime ore pare che un altro club sia riuscito a superare la concorrenza. Infatti, come riportato da Sandro Sabatini a Sportmediaset, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con il Santos in queste ore per portare a Torino Kaio Jorge. L'operazione è in via di definizione e poi il brasiliano sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021) Soluzione aper. L'attaccante brasiliano del Santos è stato a lungo seguito dal Napoli, che poi ha preferito non affondare il colpo. Il calciatore si è così avvicinato al, ma nelle ultime ore pare che unsia riuscito a superare la concorrenza. Infatti, come riportato da Sandro Sabatini a Sportmediaset, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con il Santos in queste ore per portare a Torino. L'operazione è in via di definizione e poi il brasiliano sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus.

