Roma | fatta per Vina del Palmeiras E spunta Lenglet

Advertising

DiMarzio : #ASRoma, è fatta per Matias Viña. Il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore - Glongari : #Palmeiras individuato il sostituto di Matias #Vina ???? il cui trasferimento alla #Roma è cosa fatta: i brasiliani p… - TizianoMuliere7 : @Valerio67313912 @aleao_official @theysaythegeni1 @n9ve2 @Kaiser__Franz La mia Roma fatta qua sopra non é ciò che f… - Giardes : @gianluwaterpolo @fdaloja Buona idea Gianluca. Una prima segnalazione può essere fatta alla sala operativa sociale… - Roma_H_24 : 'Seconda dose fatta!', Nicola Zingaretti conclude il suo ciclo vaccinale: 'Bisogna farlo' - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fatta

La dirigenza dellaè pronta ad offrire fino a 15 milioni di euro per Lenglet , ma la trattativa è molto complicata: il Barcellona non sembra intenzionato a cedere il suo centrale per quella ...NewTuscia -- 'Anche oggi astanno bruciando aree verdi nel quadrante sud - est della città, in particolare lungo la via Anagnina. I terreni, sui quali non vienemanutenzione, con il caldo torrido ed il vento ...Roma, 25 luglio 2021 – La Lazio fa sul serio per Jose Callejon. L’esterno d’attacco spagnolo della Fiorentina è un fedelissimo di mister Sarri, che lo ha richiesto a gran voce a Tare e a Lotito. Le pa ...Roma, 25 luglio 2021 – Jose Mourinho si prepara ad accogliere il primo rinforzo per la difesa della sua Roma. La dirigenza giallorossa ha chiuso infatti l’accordo con il Palmeiras per Matias Vina: nel ...