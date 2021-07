Ragazza disabile abusata per 2 anni sui bus di linea: indagati 8 autisti di Taranto. Mezzi fermi in luoghi isolati e porte bloccate: come agivano (Di domenica 25 luglio 2021) Fermavano i Mezzi pubblici in luoghi isolati, poi bloccavano le porte e davano sfogo a “condotte violente e minacciose”, a volte palpeggiando, altre arrivando ad avere rapporti sessuali completi. Otto autisti di Amat, l’azienda di trasporto pubblico di Taranto, sono indagati per violenza sessuale aggravata nei confronti di una Ragazza disabile, una 20enne affetta da un evidente disagio psichico. Gli abusi sono andati avanti per circa due anni, da ottobre 2018 ad aprile 2020. Poi, a giugno del 2020, spinta dal suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Fermavano ipubblici in, poi bloccavano lee davano sfogo a “condotte violente e minacciose”, a volte palpeggiando, altre arrivando ad avere rapporti sessuali completi. Ottodi Amat, l’azienda di trasporto pubblico di, sonoper violenza sessuale aggravata nei confronti di una, una 20enne affetta da un evidente disagio psichico. Gli abusi sono andati avanti per circa due, da ottobre 2018 ad aprile 2020. Poi, a giugno del 2020, spinta dal suo ...

