Persona 4 Arena Ultimax, Remaster per PS5 e Xbox Series X|S in arrivo? – Notizia – PS3Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 25 luglio 2021) Persona 4 Arena Ultimax Remaster potrebbe essere in sviluppo, forse previsto per PS5 e Xbox Series XS in base a quanto riferito da un insider.. Persona 4 Arena Ultimax potrebbe ricevere una versione Remaster, specialmente elaborata per le piattaforme di “nuova generazione”, in grado di riportare in auge il titolo in questione sulla next gen di PS5 e Xbox Series XS, secondo quanto riferito dall’insider Zippo. Quest’ultimo è considerato piuttosto affidabile per aver riferito correttamente ... Leggi su helpmetech (Di domenica 25 luglio 2021)potrebbe essere in sviluppo, forse previsto per PS5 eXS in base a quanto riferito da un insider..potrebbe ricevere una versione, specialmente elaborata per le piattaforme di “nuova generazione”, in grado di riportare in auge il titolo in questione sulla next gen di PS5 eXS, secondo quanto riferito dall’insider Zippo. Quest’ultimo è considerato piuttosto affidabile per aver riferito correttamente ...

Advertising

Multiplayerit : Persona 4 Arena Ultimax, Remaster per PS5 e Xbox Series X|S in arrivo? - personafigs : Labrys, Persona 4: Arena Figure by Alter - GamingToday4 : Persona 4 Arena Ultimax potrebbe ricevere una remastered - Nextplayer_it : Rumor: in arrivo la rimasterizzazione di Persona 4 Arena Ultimax - personafigs : Labrys, Persona 4: Arena Figure by Alter -