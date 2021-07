Olimpiadi Tokyo 2020, Longo Borghini e Giuffrida, doppio bronzo! Record nella 4x100. Zanni terzo! LIVE (Di domenica 25 luglio 2021) SECONDA GIORNATA Olimpiadi Tokyo 2020 LIVE Pesi. Mirko Zanni ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi, categoria 67 kg. L’azzurro è stato battuto soltanto dal cinese Lijun Chen, medaglia... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 luglio 2021) SECONDA GIORNATAPesi. Mirkoha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi, categoria 67 kg. L’azzurro è stato battuto soltanto dal cinese Lijun Chen, medaglia...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - pstalves : RT @Pontifex_it: In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale all’inse… - OA_Sport : #Calcio, Olimpiadi #Tokyo2020 : vittorie per Francia, Giappone, Germania, Spagna e Argentina, pari tra Brasile e Co… -