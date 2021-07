Napoli | Osimhen superstar è la speranza azzurra di Spalletti

(Di domenica 25 luglio 2021) Victoral centro del progetto del. Doveva essere così già nella scorsa stagione, ma i due gravi infortuni ed il Covid hanno bloccato il giocatore nigeriano. Gattuso lo ha potuto schierare molto meno di quanto avesse voluto, cambiando anche i piani tattici. Si, perché il gioco cambia se hai o menoin attacco. Lo si è visto in queste prime uscite delnelle due amichevoli. Il risultato conta poco, perché ciò che conta sono i movimenti e l’intesa di gioco. Nelnon ci sono ancora alcuni top player in attacco come Insigne, Lozano, Mertens e Zielinski (rientrato solo da ...

Queste le parole di Rrahmani: Rrahmani su: 'Quest'anno sarà diverso' La rete del successo delè stata realizata con un colpo di testa di. Ilha battuto la Pro Vercelli, ...Tante occasioni per il, soprattutto conche in campo aperto ha fatto male alla difesa avversaria e avrebbe potuto ancora arricchire il suo bottino personale. In mezzo c'è, purtroppo, l'...Victor Osimhen in gol con la Pro Vercelli. Il nigeriano è il protagonista del Napoli di Luciano Spalletti a Dimaro.90' - Finisce qui: il Napoli batte 1-0 la Pro Vercelli nella seconda ed ultima amichevole estiva in Val di Sole! 88' - Zielinski conquista un corner dopo aver fatto finire il ...