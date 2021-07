Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, infortunio #Demme: l'esito degli accertamenti ** - infoitsport : L'infortunio di Demme scopre ancor di più la mediana: il Napoli valuta 2 profili per sostituirlo - infoitsport : Napoli, infortunio Demme: due nomi per sostituire il centrocampista - infoitsport : Napoli, infortunio Demme: Spalletti non l'ha presa bene, la reazione negli spogliatoi con gli avversari - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, si cerca un centrocampista dopo l’infortunio di #Demme ?? Nei piani azzurri c’è #Zakaria del #BorussiaMönche… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli infortunio

CALCIOMERCATO, SOSTITUTI PER DEMME La dirigenza delpare essere impegnata su più fronti in questa fase del calciomercato e l'rimediato da Diego Demme nell'amichevole di ieri contro la Pro Vercelli scombina un po' i piani anche in ......per primo L'amichevole di ieri non porta nulla di buono per il. C'è la vittoria per 1 - 0 contro la Pro Vercelli in amichevole, ma conta poco, è solo calcio estivo. Di brutto c'è l'...Il comunicato ufficiale del Napoli con le condizioni del centrocampista Diego Demme, infortunatosi ieri nell'amichevole a Dimaro con la Pro Vercelli. Il comunicato ufficiale del Napoli con le ...Il Napoli ha giocato ieri contro la Pro Vercelli, doveva essere una semplice amichevole ma Spalletti si è infuriato e non lo ha nascosto.