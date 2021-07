"Mai detto". Conte smentisce Travaglio e Fatto. M5s in tilt e smascherati: cosa non torna (Di domenica 25 luglio 2021) Una imbarazzatissima smentita, che smentisce poco. Giuseppe Conte o qualche suo uomo di fiducia deve averla combinata davvero grossa. Il Fatto quotidiano in edicola oggi, domenica 25 luglio, titola a caratteri cubitali "Conte: o si cambia o leviamo la fiducia". Dopo poche ore dall'uscita in edicola, lo staff dell'ex premier e oggi leader de facto del Movimento 5 Stelle è costretto a smentire con una nota ufficiale: "In merito ad alcuni virgolettati che oggi vengono attribuiti a Giuseppe Conte, si precisa che Conte non ha rilasciato interviste, né dichiarazioni, né virgolettati", spiegano ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Una imbarazzatissima smentita, chepoco. Giuseppeo qualche suo uomo di fiducia deve averla combinata davvero grossa. Ilquotidiano in edicola oggi, domenica 25 luglio, titola a caratteri cubitali ": o si cambia o leviamo la fiducia". Dopo poche ore dall'uscita in edicola, lo staff dell'ex premier e oggi leader de facto del Movimento 5 Stelle è costretto a smentire con una nota ufficiale: "In merito ad alcuni virgolettati che oggi vengono attribuiti a Giuseppe, si precisa chenon ha rilasciato interviste, né dichiarazioni, né virgolettati", spiegano ...

