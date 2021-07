Inferno in Sardegna, vasto rogo nell'Oristanese: centinaia di evacuati (Di domenica 25 luglio 2021) 400 persone evacuate a Scano Montiferro. Il governatore sardo, Solinas: disastro senza precedenti, "chiederò a Draghi che una quota del PNRR sia subito destinata alla Regione" Leggi su rainews (Di domenica 25 luglio 2021) 400 persone evacuate a Scano Montiferro. Il governatore sardo, Solinas: disastro senza precedenti, "chiederò a Draghi che una quota del PNRR sia subito destinata alla Regione"

Advertising

olbiacalcio : Ha sorvolato le nostre teste durante l’amichevole a #Buddusò e abbiamo capito subito. Ancora una volta, l’inferno d… - FabManuelMulas : Ore 13,10. Per il #Tg2 il problema della #Sardegna, in questo momento, è quello delle discoteche chiuse. @tg2 voi… - Giulio_Firenze : RT @nicola_pinna: Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme. Chilo… - Marta_Brambilla : RT @Stronza: Per chi non l’avesse ancora capito, la #Sardegna sta andando a fuoco. Letteralmente ?? - catalinettaso : RT @nicola_pinna: Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme. Chilo… -