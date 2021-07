In Francia via libera dal Senato alle modifiche al Green pass (Di domenica 25 luglio 2021) Sono stati approvati i cambiamenti che prevedono l'estensione per il pass sanitario e per la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, oltre all'esenzione per i minori, nei centri ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 luglio 2021) Sono stati approvati i cambiamenti che prevedono l'estensione per ilsanitario e per la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, oltre all'esenzione per i minori, nei centri ...

Advertising

Levitosa : TESTIMONIANZA DALLA FRANCIA ? 'ABBIAMO MEDICI INDAGATI PER AVER GUARITO ... - IdoneMauro : RT @laperlaneranera: ???????????? TESTIMONIANZA DALLA FRANCIA 'ABBIAMO MEDICI INDAGATI PER AVER GUARITO DAL COVID CON CURE PRECOCI' - RenzoCianchetti : RT @laperlaneranera: ???????????? TESTIMONIANZA DALLA FRANCIA 'ABBIAMO MEDICI INDAGATI PER AVER GUARITO DAL COVID CON CURE PRECOCI' - mario_cherchi : TESTIMONIANZA DALLA FRANCIA ? 'ABBIAMO MEDICI INDAGATI PER AVER GUARITO ... - SoniaLaVera : RT @laperlaneranera: ???????????? TESTIMONIANZA DALLA FRANCIA 'ABBIAMO MEDICI INDAGATI PER AVER GUARITO DAL COVID CON CURE PRECOCI' -

Ultime Notizie dalla rete : Francia via In Francia via libera dal Senato alle modifiche al Green pass Sono stati approvati i cambiamenti che prevedono l'estensione per il pass sanitario e per la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, oltre all'esenzione per i minori, nei centri ...

Un vittoria e una sconfitta per le azzurre del basket 3x3 Nel primo match le Azzurre hanno superato la Romania 22 - 14 , un successo fondamentale sulla via ...essere bravi a riprendere la capacità e la forza mentale messa in campo ieri con la Francia e oggi ...

Green Pass modello Francia, Gelmini: "Troveremo via italiana" QUOTIDIANO NAZIONALE Un vittoria e una sconfitta per le azzurre del basket 3x3 Un successo e una sconfitta, questo il bilancio della seconda giornata di gare della Nazionale 3x3 Femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Nel primo match le Azzurre hanno superato ...

Basket 3×3, secondo successo per l’Italia: D’Alie trascina le azzurre! L’avventura delle azzurre prosegue domani con altre due partite: Giappone e Usa | Read More | Gazzetta.it. Advertisements Loading asket 3×3, secondo successo per l’Italia: D’Alie trascina le azzurre!L ...

Sono stati approvati i cambiamenti che prevedono l'estensione per il pass sanitario e per la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, oltre all'esenzione per i minori, nei centri ...Nel primo match le Azzurre hanno superato la Romania 22 - 14 , un successo fondamentale sulla...essere bravi a riprendere la capacità e la forza mentale messa in campo ieri con lae oggi ...Un successo e una sconfitta, questo il bilancio della seconda giornata di gare della Nazionale 3x3 Femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Nel primo match le Azzurre hanno superato ...L’avventura delle azzurre prosegue domani con altre due partite: Giappone e Usa | Read More | Gazzetta.it. Advertisements Loading asket 3×3, secondo successo per l’Italia: D’Alie trascina le azzurre!L ...