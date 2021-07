Giappone-Messico 2-1: nipponici a punteggio pieno (Di domenica 25 luglio 2021) Giappone-Messico 2-1. Due su due per i nipponici che, dooo la vittoria all’esordio contro il Sudafrica, si concedono il bis contro i messicani che avevano travolto all’esordio a Francia. Ai padroni di casa basterà non perdere contro i galletti per qualificarsi nel prossimo turno, mentre i sudamericani saranno costretti a vincere. Che scelte hanno fatto i due tecnici? nipponici in campo con il 4-2-3-1: Tani in porta, Sakai, Yoshida, Ikatura e Nakajama. A centrocampo, Tanaka ed Enso. In avanti, Doan, Kubo e Soma a sostegno di Hayashi. Rispondono i messicani con il 4-3-3. Ococha in porta, Sanchez, Montes, Vasquez, e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021)2-1. Due su due per iche, dooo la vittoria all’esordio contro il Sudafrica, si concedono il bis contro i messicani che avevano travolto all’esordio a Francia. Ai padroni di casa basterà non perdere contro i galletti per qualificarsi nel prossimo turno, mentre i sudamericani saranno costretti a vincere. Che scelte hanno fatto i due tecnici?in campo con il 4-2-3-1: Tani in porta, Sakai, Yoshida, Ikatura e Nakajama. A centrocampo, Tanaka ed Enso. In avanti, Doan, Kubo e Soma a sostegno di Hayashi. Rispondono i messicani con il 4-3-3. Ococha in porta, Sanchez, Montes, Vasquez, e ...

