Gazzetta: Pilato squalificata per gambata irregolare, sarebbe stata fuori lo stesso (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Benedetta Pilato è stata squalificata dai giudici per gambata irregolare. La sedicenne tarantina non sarebbe comunque entrata in semifinale. “Benedetta Pilato è stata squalificata dalle batterie dei 100 rana per gambata irregolare: nella specialità più tecnica il giudice di corsia di solito intravede una gamba cosiddetta delfinata. Non sarebbe entrata in semifinale avendo toccato la piastra in 1’07”36, il 20° tempo mentre in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo quanto scrive ladello Sport, Benedettadai giudici per. La sedicenne tarantina noncomunque entrata in semifinale. “Benedettadalle batterie dei 100 rana per: nella specialità più tecnica il giudice di corsia di solito intravede una gamba cosiddetta delfinata. Nonentrata in semifinale avendo toccato la piastra in 1’07”36, il 20° tempo mentre in ...

