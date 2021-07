Doors: il vero Jim Morrison (Di domenica 25 luglio 2021) A cinquant'anni dalla sua morte, il frontman della band resta una figura complessa. Poeta razionale e spirituale, voleva entrare in contatto con il mondo superiore. Lo sciamano faceva da guida, il panico pieno di voluttà evocato attraverso droghe, canti e danze precipita lo sciamano in uno stato di trance. La voce trasfigurata, i movimenti convulsi, si comporta come un ossesso. Gli sciamani mediavano tra l'uomo e il mondo degli spiriti. I loro viaggi mentali sono il momento cruciale della vita religiosa della tribù. La seduta spiritica come mezzo per curare le malattie». Sono parole di Jim Morrison tratte da The Lords e riportate da Philip O'Leno, amico intimo del ... Leggi su panorama (Di domenica 25 luglio 2021) A cinquant'anni dalla sua morte, il frontman della band resta una figura complessa. Poeta razionale e spirituale, voleva entrare in contatto con il mondo superiore. Lo sciamano faceva da guida, il panico pieno di voluttà evocato attraverso droghe, canti e danze precipita lo sciamano in uno stato di trance. La voce trasfigurata, i movimenti convulsi, si comporta come un ossesso. Gli sciamani mediavano tra l'uomo e il mondo degli spiriti. I loro viaggi mentali sono il momento cruciale della vita religiosa della tribù. La seduta spiritica come mezzo per curare le malattie». Sono parole di Jimtratte da The Lords e riportate da Philip O'Leno, amico intimo del ...

Style_Ceramiche : Porte blindate Vighi: prodotto più industriale o più artigianale? La prima volta che si entra in contatto con Vigh… - porteaparte : Porte blindate Vighi: prodotto più industriale o più artigianale? La prima volta che si entra in contatto con Vigh… - curvalinfissi : Porte blindate Vighi: prodotto più industriale o più artigianale? La prima volta che si entra in contatto con Vigh… - 100porteinfissi : Porte blindate Vighi: prodotto più industriale o più artigianale? La prima volta che si entra in contatto con Vigh… - pomaricoserram : Porte blindate Vighi: prodotto più industriale o più artigianale? La prima volta che si entra in contatto con Vigh… -