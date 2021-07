Covid: in Lombardia tasso di positività in crescita all'1.6% (Di domenica 25 luglio 2021) Con 28.092 tamponi eseguiti, sono 461 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita all'1.6% (ieri 1.4%). Crescono di una unità i pazienti in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Con 28.092 tamponi eseguiti, sono 461 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in, con undiinall'1.6% (ieri 1.4%). Crescono di una unità i pazienti in ...

