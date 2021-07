Basket, Meo Sacchetti: “Il carattere di questa squadra non è banale” (Di domenica 25 luglio 2021) L’esordio dell’ItalBasket a Tokyo 2021 è stato indubbiamente positivo. Gallinari e compagni, contro la Germania, hanno sofferto nei primi tre quarti, ma nel periodo conclusivo hanno cambiato passo e hanno travolto la selezione teutonica. Gli azzurri si sono imposti con un perentorio 92-82 e ora possono guardare con rinnovata fiducia ai prossimi incontri che li vedranno contrapposti a due compagini toste come Australia e Nigeria. Queste le dichiarazioni rilasciate da coach Meo Sacchetti dopo la sfida con la Germania: “Oggi ho avuto la conferma che il carattere di questa squadra non è affatto ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) L’esordio dell’Itala Tokyo 2021 è stato indubbiamente positivo. Gallinari e compagni, contro la Germania, hanno sofferto nei primi tre quarti, ma nel periodo conclusivo hanno cambiato passo e hanno travolto la selezione teutonica. Gli azzurri si sono imposti con un perentorio 92-82 e ora possono guardare con rinnovata fiducia ai prossimi incontri che li vedranno contrapposti a due compagini toste come Australia e Nigeria. Queste le dichiarazioni rilasciate da coach Meodopo la sfida con la Germania: “Oggi ho avuto la conferma che ildinon è affatto ...

Advertising

CartaSergio : @dunat_basket Sono rimasto impressionato dalla crescita di Fontecchio. Penso che Meo sia il Coach perfetto per una… - fisco24_info : Tokyo 2020, basket: l’Italia batte la Germania in rimonta: Gli azzurri di Meo Sacchetti a Saitama vincono 92-82… - VinceMartucci : La forza della nazionale di basket maschile: tanti giocatori, tante soluzioni, tanta umiltà. Tanta saggezza di meo… - sportli26181512 : Olimpiadi, Italia Germania di basket: gli debutto degli azzurri a Tokyo: Gli azzurri di Meo Sacchetti tornano a dis… - infoitsport : Meo Sacchetti, ct del basket: “Meglio tirare che perder palla l’ultima cosa che dirò ai ragazzi non pensavo di emoz… -