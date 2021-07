Ascolti Tv 24 luglio | Clerici batte Siani e Bisio In day time Rai2 a medaglia con Dell’Aquila e Samele

(Di domenica 25 luglio 2021), in access: Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 2,665 milioni di spettatori con il 17,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,015 milioni e 13,2%. Giornata immediatamente calda, agonisticamente parlando, quella di sabato 24, con le medaglie (oro) di Vitonel Taekwondo e di Luigi(argento nella Sciabola) e quindi il ciclismo e l’inizio del nuoto in primo piano alle Olimpiadi di Tokyo, conaccesa più che mai in day. Serata meno intensa, invece, televisivamente parlando. Le generaliste hanno proposto la sfida delle ammiraglie tra The Voice Senior sulla ...

Fuori dallo scorso 12 luglio il video conta già in pochi giorni più di 74 mila visualizzazioni su YouTube e oltre 100 mila ascolti su Spotify. Arriva dopo il successo di 'Davy Crockett' e 'Roulette'. Oggi, sabato 24 luglio, in prima sera, sarà trasmessa la replica della terza puntata di The Voice. Dopo il successo ottenuto lo scorso novembre, anche le repliche stanno portando a casa ottimi ascolti. Su Rai1 The Voice Senior in replica a 1,8 milioni e il 13,8% di share e vince la serata. Su Canale 5 Benvenuti al Nord si ferma a 1,679 mln. Ascolti tv 24 luglio: vince ancora The Voice Senior in replica, bene anche Benvenuti al Nord.