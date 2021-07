Arriva a teatro 'Amori fragili' la storia dello storico incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De Andrè (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Quando le luci oscurano il palcoscenico, dal pubblico si leva un lungo applauso. A battere le mani, sul lato destro del Cortile delle Carrozze della Reggia di Venaria, c'è un gruppetto di ragazzi, il più giovane avrà quattordici anni. “Buffa lo seguivo su Sky, mi piace tantissimo sentirlo parlare”. Federico Buffa, che nei prossimi giorni compirà 62 anni, è il protagonista di “Amici fragili”, la storia dell'incontro - avvenuto a Genova nel 1969 - tra il calciatore Luigi “Gigi” Riva e il cantautore Fabrizio De Andrè. Uno spettacolo realizzato con la regia di Marco ... Leggi su agi (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Quando le luci oscurano il palcoscenico, dal pubblico si leva un lungo applauso. A battere le mani, sul lato destro del Cortile delle Carrozze della Reggia di Venaria, c'è un gruppetto di ragazzi, il più giovane avrà quattordici anni. “Buffa lo seguivo su Sky, mi piace tantissimo sentirlo parlare”. Federico Buffa, che nei prossimi giorni compirà 62 anni, è il protagonista di “Amici”, ladell'- avvenuto a Genova nel 1969 - tra il calciatore Luigi “e il cantautoreDe. Uno spettacolo realizzato con la regia di Marco ...

