Afghanistan | migliaia in fuga dai combattimenti a Kandahar

(Di domenica 25 luglio 2021) Oltre 22 mila famiglie afghane hanno abbandonato le loro case per sfuggire ainell'ex bastione talebano di, hanno affermato oggi fonti ufficiali. Dall'inizio di maggio, la ...

Agenzia ANSA

I combattimenti sono continuati oggi alla periferia della città di Kandahar, che con 650.000 abitanti è la seconda città più grande dell'dopo Kabul. . 25 luglio 2021Il ritiro delle truppe occidentali dall'dopo 20 anni di combattimenti ha nuovamente gettato luce su una zona di guerra di cui, ... due milioni i tigrini sfollati, in centinaia di...Oltre 22 mila famiglie afghane hanno abbandonato le loro case per sfuggire ai combattimenti nell'ex bastione talebano di Kandahar, hanno affermato oggi fonti ufficiali. (ANSA) ...Oltre 22'000 famiglie afghane hanno abbandonato le loro case per sfuggire ai combattimenti nell'ex bastione talebano di Kandahar. Lo riferiscono fonti ufficiali locali. Da inizio maggio, la violenza è ...