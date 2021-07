Abusi sessuali, cantante travolto dello scandalo: ha fatto una cosa orrenda (Di domenica 25 luglio 2021) I pubblici ministeri accusano il cantante R. Kelly di Abusi sessuali anche di un ragazzino. Si aspetta il processo ad agosto. R. Kelly (Getty Images) Il cantante statunitense di R&B R. Kelly è stato accusato di Abusi sessuali su un ragazzo di 17 anni. I pubblici ministeri sostengono che abbia abusato dell’adolescente dopo averlo incontrato in un McDonald’s di Chicago nel 2006. Adesso gli inquirenti vogliono che questo crimine sia preso in considerazione insieme agli altri presunti crimini nel prossimo processo di agosto. Quella dei pm è una certezza, anche se Kelly ... Leggi su chenews (Di domenica 25 luglio 2021) I pubblici ministeri accusano ilR. Kelly dianche di un ragazzino. Si aspetta il processo ad agosto. R. Kelly (Getty Images) Ilstatunitense di R&B R. Kelly è stato accusato disu un ragazzo di 17 anni. I pubblici ministeri sostengono che abbia abusato dell’adolescente dopo averlo incontrato in un McDonald’s di Chicago nel 2006. Adesso gli inquirenti vogliono che questo crimine sia preso in considerazione insieme agli altri presunti crimini nel prossimo processo di agosto. Quella dei pm è una certezza, anche se Kelly ...

