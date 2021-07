Verifiche e controlli dal 6 agosto | pronta l' app per leggere i Green pass | chi potrà usarla e come

(Di sabato 24 luglio 2021) Con l' obbligo delper alcune attività arriveranno anche i, con buona pace degli esercenti che si rifiutano di fare "gli sceriffi" e di chi scende in piazza per protestare . Dal 6 ...

Advertising

Viminale : Controlli di #polizia del #23luglio sulle misure anti #COVID19. Verifiche su: ?72.568 persone, 26 sanzionate, 54 d… - Rodica17957578 : RT @Viminale: Controlli di #polizia del #23luglio sulle misure anti #COVID19. Verifiche su: ?72.568 persone, 26 sanzionate, 54 denunciate;… - FalcionelliFede : RT @Viminale: Controlli di #polizia del #23luglio sulle misure anti #COVID19. Verifiche su: ?72.568 persone, 26 sanzionate, 54 denunciate;… - VrmmuwBBJApICDv : RT @Viminale: Controlli di #polizia del #23luglio sulle misure anti #COVID19. Verifiche su: ?72.568 persone, 26 sanzionate, 54 denunciate;… - michelataxistro : RT @Viminale: Controlli di #polizia del #23luglio sulle misure anti #COVID19. Verifiche su: ?72.568 persone, 26 sanzionate, 54 denunciate;… -

Ultime Notizie dalla rete : Verifiche controlli

Il Sole 24 ORE

L'applicazione perNecessari saranno dunque iper verificare la validità e l'autenticità dei certificati verdi che i cittadini potranno mostrare sia in versione ...... aumentano anche idella Polizia locale di Modena, d'iniziativa e sulla base di segnalazioni da parte di cittadini. Sette i locali oggetto di, in particolare da parte del Nucleo ...Un divieto generalizzato di commercio di pinne di squali rafforzerebbe la tutela per queste specie, per cui è importante sottoscrivere questa ICE.attivati per effettuare i controlli dei depuratori dei Comuni, e, qualora riscontrate delle irregolarità, oltre a sanzionarli, intimarli nell’immediato al ripristino dei depuratori previa ulteriore ...