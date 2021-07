Uno scienziato accusa Boris Johnson: ‘Vuole che i casi aumentino’ (Di domenica 25 luglio 2021) LONDRA – Uno degli scienziati del comitato Sage, il pool di esperti che consiglia il governo britannico sulla gestione della pandemia di Covid, ha accusato Downing Street di voler favorire un aumento di casi in modo da raggiungere l’immunità di gregge il prima possibile. Lo riporta il Guardian. “Quello a cui stiamo assistendo è una decisione del governo di far contagiare quante più persone possibili, il più rapidamente possibile, ma usando la retorica della cautela così da scaricare la colpa sulla popolazione”, ha accusato il professor Robert West, psicologo della salute all’University College di Londra e componente del Sage a proposito ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 luglio 2021) LONDRA – Uno degli scienziati del comitato Sage, il pool di esperti che consiglia il governo britannico sulla gestione della pandemia di Covid, hato Downing Street di voler favorire un aumento diin modo da raggiungere l’immunità di gregge il prima possibile. Lo riporta il Guardian. “Quello a cui stiamo assistendo è una decisione del governo di far contagiare quante più persone possibili, il più rapidamente possibile, ma usando la retorica della cautela così da scaricare la colpa sulla popolazione”, hato il professor Robert West, psicologo della salute all’University College di Londra e componente del Sage a proposito ...

