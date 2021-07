Tokyo | l' Italia conquista le prime medaglie | Dell' Aquila è d' oro nel taekwondo | Samele si ferma all' argento nella sciabola

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo Italia

... categoria - 58 kg, ai Giochi Olimpici di2020. Il 20enne di Mesagne ha sconfitto il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per 16 - 11. E' la prima medaglia del metallo più prezioso per l'all'...(GIAPPONE) - La prima medaglia italiana dei Giochi diarriva dalla scherma ed è un argento: a conquistarlo il foggiano Gigi Samele nella prova individuale di sciabola maschile. Una strepitosa cavalcata fermata sul più bello al cospetto del già ...Una medaglia d'oro nel taekwondo grazie a Vito Dell'Aquila, e una d'argento, nella sciabola maschile con Luigi Samele, sono il risultato della prima giornata a Tokyo 2020. E su ...PAGELLE ITALIA OLIMPIADI TOKYO SABATO 24 LUGLIO Chiara Rebagliati-Mauro Nespoli, 4: vengono eliminati immediatamente dall'Olanda, futura medaglia d'argento, agli ottavi di finale. Gli azzurri non sono ...