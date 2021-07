Tokyo 2020, sei atleti azzurri in quarantena alle Olimpiadi: 'Contatto con un positivo' (Di sabato 24 luglio 2021) Il covid arriva anche nella delegazione azzurra alle di Tokyo 2020. Sono infatti sei gli atleti italiani (di pugilato, tuffi e skateboard) che sono in quarantena al villaggio olimpico. Tutti erano ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) Il covid arriva anche nella delegazione azzurradi. Sono infatti sei gliitaliani (di pugilato, tuffi e skateboard) che sono inal villaggio olimpico. Tutti erano ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - Eurosport_IT : BRAVI RAGAZZI! ???? Derby azzurro ai quarti tra Luigi Samele e Enrico Berrè ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - sportface2016 : #Tokyo2020, scherma: #Fiamingo ed #Isola si fermano ai quarti, #Navarria out agli ottavi -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020. Contatto stretto con positivo, 6 azzurri in isolamento La situazione a Tokyo è dunque sempre più preoccupante. Ieri sera il corridore tedesco Simon Geschke è risultato positivo al test e dunque non ha potuto partecipare alla corsa su strada di ciclismo ...

Risultati Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live delle gare: programma fittissimo! RISULTATI OLIMPIADI 2020 TOKYO: DOPO LA CERIMONIA SI FA SUL SERIO Dopo aver acceso anche il Braciere olimpico possiamo finalmente entrare nel vivo delle Olimpiadi 2020 di Tokyo e dunque già con oggi ottenere i primi ...

Tokyo 2020, i risultati del 24 luglio: Dell'Aquila in semfinale la Repubblica Delusione per le Azzurre nella spada, out Fiammingo e Isola i quarti Sconfitta netta per Rossella Fiamingo contro l’estone Katrina Lehis, più combattuta per Federica Isola, sconfitta per una stoccata dalla cinese Sun.

Tokyo 2020: gli atleti italiani in gara alle Olimpiadi Tokyo 2020, gli atleti italiani in gara alle Olimpiadi: tutte le discipline (sport) nel dettaglio. Scopri di più, tutte le informazioni ...

La situazione aè dunque sempre più preoccupante. Ieri sera il corridore tedesco Simon Geschke è risultato positivo al test e dunque non ha potuto partecipare alla corsa su strada di ciclismo ...RISULTATI OLIMPIADI: DOPO LA CERIMONIA SI FA SUL SERIO Dopo aver acceso anche il Braciere olimpico possiamo finalmente entrare nel vivo delle Olimpiadidie dunque già con oggi ottenere i primi ...Sconfitta netta per Rossella Fiamingo contro l’estone Katrina Lehis, più combattuta per Federica Isola, sconfitta per una stoccata dalla cinese Sun.Tokyo 2020, gli atleti italiani in gara alle Olimpiadi: tutte le discipline (sport) nel dettaglio. Scopri di più, tutte le informazioni ...