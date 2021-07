Taekwondo | Dell' Aquila da sballo | è un oro meraviglioso!

Advertising

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIII VITOOOOOOOO È MEDAGLIAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila accede alla finale dei -58 kg, sconfitto… - Coninews : VITO CAMPIONE OLIMPICO ?? Primo trionfo #ItaliaTeam a #Tokyo2020! Vito Dell’Aquila è medaglia d’ORO nei -58 kg di… - ItaliaTeam_it : È TUA VITO, È TUAAAAAAAAAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 medaglia d'oro per Vito Dell'Aquila nei -58 kg! #ItaliaTeam |… - DANI56 : RT @SM_Difesa: #GiochiOlimpici #Tokyo2020 ??E' medaglia d'oro per Vito Dell'Aquila! Il #CapoSMD #GenVecciarelli si congratula a nome delle #… - setteBIT : RT @taekwondofita: Non svegliateci da questo sogno ?????? VITO DELL’AQUILA OLYMPIC CHAMPION??@ItaliaTeam_it ecco a voi il primo ORO di @Tokyo2… -

Ultime Notizie dalla rete : Taekwondo Dell

Protagonista assoluto della giornata è stato Vito'Aquila, sul gradino più alto nei 58 kg di, dopo aver battuto con il punteggio di 16 - 12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, grande ...Vito'Aquila ha vinto la medaglia d'oro nel58 kg a Tokyo 2020. In finale, il brindisino ha battuto il tunisino Jendoubi per 16 - 12 con una rimonta concretizzatasi negli ultimi secondi di ...In ordine temporale la prima è arrivata da Luigi Samele nella Sciabola individuale maschile, con l’argento, la seconda per merito di Vito Dell’Aquila nel taekwondo -58 kg, conquistando quella d’Oro.Oro azzurro. Ed è un oro storico. Il secondo per il taekwondo italiano, il primo per la spedizione italiana in Giappone. Ed ha i tratti giovanissimi del brindisino, 20 anni, in gara per i58 kg a Tokyo ...