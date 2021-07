Sei atleti azzurri “contatti stretti” di un positivo al Covid (Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “A seguito dell'accertata positività al Covid-19 di un giornalista italiano, riscontrata lo scorso 18 luglio, questa mattina il Governo giapponese, attraverso il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici, ha informato il Coni di aver dichiarato ‘close contact' 13 persone, 6 atleti e 7 officials. Gli atleti sono alcuni rappresentanti delle delegazioni del pugilato, dei tuffi e dello skateboard”. Lo fa sapere il Coni in un comunicato. “Tale posizione di ‘close contact' – prosegue il Comitato olimpico nazionale – non impatta sulla partecipazione degli atleti italiani ai Giochi in quanto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “A seguito dell'accertata positività al-19 di un giornalista italiano, riscontrata lo scorso 18 luglio, questa mattina il Governo giapponese, attraverso il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici, ha informato il Coni di aver dichiarato ‘close contact' 13 persone, 6e 7 officials. Glisono alcuni rappresentanti delle delegazioni del pugilato, dei tuffi e dello skateboard”. Lo fa sapere il Coni in un comunicato. “Tale posizione di ‘close contact' – prosegue il Comitato olimpico nazionale – non impatta sulla partecipazione degliitaliani ai Giochi in quanto la ...

