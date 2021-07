Rrahmani: “Iniziamo a giocare come vuole Spalletti, seguendo le sue indicazioni” (Di domenica 25 luglio 2021) Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli, si dice soddisfatto al termine della vittoriosa amichevole contro la Pro Vercelli, vinta con il risultato di 1-0. Secondo test stagionale per gli azzurri che hanno trovato maggiori difficoltà con un avversario molto più forte della Bassa Anaunia incontrata nel primo test astagioanele conclusosi cion il punteggio di 12-0 per gli Azzurri. Queset le parole di Rrahmani: “Abbiamo iniziato a giocare come vuole il mister, seguendo le sue indicazioni. Abbiamo fatto vedere cose buone – ha dichiarato Rrahmani – anche se ... Leggi su retecalcio (Di domenica 25 luglio 2021) Amir, difensore centrale del Napoli, si dice soddisfatto al termine della vittoriosa amichevole contro la Pro Vercelli, vinta con il risultato di 1-0. Secondo test stagionale per gli azzurri che hanno trovato maggiori difficoltà con un avversario molto più forte della Bassa Anaunia incontrata nel primo test astagioanele conclusosi cion il punteggio di 12-0 per gli Azzurri. Queset le parole di: “Abbiamo iniziato ail mister,le sue. Abbiamo fatto vedere cose buone – ha dichiarato– anche se ...

