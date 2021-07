Pomeriggio di fuoco a Roma: due vasti incendi nel quadrante nord-est (Di sabato 24 luglio 2021) Pomeriggio di fuoco nella Capitale dove, nel primo Pomeriggio, due grandi incendi si sono sviluppati nel quadrante nord-est di Roma. Le alte colonne di fumo, avvistate dai cittadini, hanno fatto scattare l’allarme tra i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine che – in ambe due gli incendi – sono intervenuti repentinamente. Il primo rogo si è sviluppato tra via di Sant’Alessandro e via di Casal Monastero, nel primo Pomeriggio di oggi. L’incendio è stato di vaste proporzioni facendo così bruciare un’enorme ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021)dinella Capitale dove, nel primo, due grandisi sono sviluppati nel-est di. Le alte colonne di fumo, avvistate dai cittadini, hanno fatto scattare l’allarme tra i Vigili dele le forze dell’ordine che – in ambe due gli– sono intervenuti repentinamente. Il primo rogo si è sviluppato tra via di Sant’Alessandro e via di Casal Monastero, nel primodi oggi. L’o è stato di vaste proporzioni facendo così bruciare un’enorme ...

