Olimpiadi Tokyo, sei atleti italiani in isolamento per un contatto positivo. Partecipazione a gare non a rischio (Di sabato 24 luglio 2021) Ci sono novità importanti relativamente all'accerta positività al Covid-19 di un giornalista italiano, riscontrata il 18 luglio. Come riportato dal sito del Coni, il Governo giapponese, attraverso il Comitato organizzatore, ha informato il Comitato Olimpico Italiano di aver dichiarato "close contact" 13 persone della delegazione italiana, tra cui sei atleti e sette official. Gli atleti sono alcuni rappresentanti delle delegazioni di pugilato, tuffi e skateboard. Una precisazione è d'obbligo: non è in pericolo la Partecipazione ai Giochi degli sportivi coinvolti, oltre che la loro preparazione. Dovrà essere solo seguito un iter particolare ...

