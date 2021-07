Olimpiadi, primo oro per l’Italia: Vito Dell’Aquila trionfa nel taekwondo (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo. Lo sguardo incredulo di Vito Dell’Aquila rimarrà probabilmente l’immagine simbolo della giornata inaugurale delle Olimpiadi Estive in corso a Tokyo. Al termine di una rincorsa particolarmente avvincente, il 20enne di Mesagne ha regalato la prima medaglia d’oro all’Italia trionfando nel taekwondo. Già bronzo ai Mondiali 2017, il giovane pugliese ha conquistato il titolo nella categoria -58 chilogrammi superando in finale il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per 16-12. Cresciuto nel mito del conterraneo Carlo Molfetta (oro a Pechino 2008), il portacolori dei Carabinieri è giunto in ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo. Lo sguardo incredulo dirimarrà probabilmente l’immagine simbolo della giornata inaugurale delleEstive in corso a Tokyo. Al termine di una rincorsa particolarmente avvincente, il 20enne di Mesagne ha regalato la prima medaglia d’oro alndo nel. Già bronzo ai Mondiali 2017, il giovane pugliese ha conquistato il titolo nella categoria -58 chilogrammi superando in finale il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per 16-12. Cresciuto nel mito del conterraneo Carlo Molfetta (oro a Pechino 2008), il portacolori dei Carabinieri è giunto in ...

