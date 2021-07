Novità dl Recovery, il ricorso al Tar non bloccherà le opere (Di sabato 24 luglio 2021) In caso di ricorso al Tar, le opere del Pnrr proseguiranno il loro iter e non subiranno interruzioni. E' quanto prevede il decreto Recovery approvato ieri alla Camera. Per gli investimenti previsti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021) In caso dial Tar, ledel Pnrr proseguiranno il loro iter e non subiranno interruzioni. E' quanto prevede il decretoapprovato ieri alla Camera. Per gli investimenti previsti ...

Superbonus, arriva un modulo unico per la comunicazione di inizio lavori valido in tutta Italia Il ministero spiega quindi le novità introdotte nel decreto Recovery per affrontare i problemi dell'eccesso di adempimenti burocratici che sinora hanno frenato l'accesso alla misura soprattutto da ...

