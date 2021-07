Meloni e Conte, i gemelli diversi del populismo disorientati da Draghi (Di sabato 24 luglio 2021) Come due marionette appese allo stesso filo – lei il Diavolo, lui Pulcinella – Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, i gemelli diversi del populismo italiano, si sono imbizzarriti dopo la conferenza stampa in cui Mario Draghi ha detto, serenamente e pacatamente, che chi non si vaccina attenta alla vita propria e degli altri e che nella sostanza la riforma Cartabia non si tocca. Passi per la Meloni, che sta all’opposizione (anche se onestamente inquieta il fatto che ella non capisca nemmeno gli umori della sua base perlopiù favorevole al green pass); ma la cosa sarebbe ridicola, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 luglio 2021) Come due marionette appese allo stesso filo – lei il Diavolo, lui Pulcinella – Giorgiae Giuseppe, idelitaliano, si sono imbizzarriti dopo la conferenza stampa in cui Marioha detto, serenamente e pacatamente, che chi non si vaccina attenta alla vita propria e degli altri e che nella sostanza la riforma Cartabia non si tocca. Passi per la, che sta all’opposizione (anche se onestamente inquieta il fatto che ella non capisca nemmeno gli umori della sua base perlopiù favorevole al green pass); ma la cosa sarebbe ridicola, ...

