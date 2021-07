M5S, Di Maio: “Saremo forza strutturale e grazie a Giuseppe Conte potremo allargare la coalizione per governare ancora” (Di sabato 24 luglio 2021) Luigi Di Maio intervistato alla festa di Articolo Uno a Bologna: “Credo che il nuovo statuto proposto da Giuseppe Conte e la successiva elezione di Giuseppe a presidente del Movimento 5 stelle sarà una rivoluzione copernicana. Saremo protagonista strutturale della scena politica italiana e non più il raccoglitore della rabbia sociale“. Poi conclude: “Un salto che stiamo facendo in questa fase storica, non so come andrà, ma sono fiducioso perché credo che il processo legato a Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle ci permetterà di allargare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Luigi Diintervistato alla festa di Articolo Uno a Bologna: “Credo che il nuovo statuto proposto dae la successiva elezione dia presidente del Movimento 5 stelle sarà una rivoluzione copernicana.protagonistadella scena politica italiana e non più il raccoglitore della rabbia sociale“. Poi conclude: “Un salto che stiamo facendo in questa fase storica, non so come andrà, ma sono fiducioso perché credo che il processo legato anel Movimento 5 Stelle ci permetterà di...

Advertising

fattoquotidiano : M5S, Di Maio: “Saremo forza strutturale e grazie a Giuseppe Conte potremo allargare la coalizione per governare anc… - ZenatiDavide : M5S, Di Maio: “Saremo forza strutturale e grazie a Giuseppe Conte potremo allargare la coalizione per governare anc… - FrancoVox1 : @Cavalodiritorno Tranquillo Di maio ha dimostrato di essere capace ma almeno x me è sotto osservazione! Utile x m5s… - _dqcp : @fattoquotidiano Conte deve rispondere ai cittadini e in primis agli elettori del m5s. Se cede come ha fatto di mai… - cclatwe : @fattoquotidiano @marcotravaglio I pennivendoli a busta paga di rocco 2.0 cosa intenderanno per restaurazione? ??… -