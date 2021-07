Lazio, oggi i vaccini a staff e calciatori: arriva la prima dose (Di sabato 24 luglio 2021) La Lazio si preparare a somministrare la prima dose del vaccino alla squadra e allo staff biancoceleste Molto attiva la Lazio in questa calda estate italiana, non solo sui fronti prettamente calcistici. Infatti, oltre all’ottimo lavoro sul campo fatto dal nuovo Mister Maurizio Sarri e a quello sul mercato fatto dal ds Igli Tare, il club biancoceleste si sta preparando anche per i vaccini. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi alle 11 tutto il gruppo squadra riceverà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Lasi preparare a somministrare ladel vaccino alla squadra e allobiancoceleste Molto attiva lain questa calda estate italiana, non solo sui fronti prettamente calcistici. Infatti, oltre all’ottimo lavoro sul campo fatto dal nuovo Mister Maurizio Sarri e a quello sul mercato fatto dal ds Igli Tare, il club biancoceleste si sta preparando anche per i. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come riportato dal Corriere dello Sport,alle 11 tutto il gruppo squadra riceverà ...

