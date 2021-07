Incidente Capri: autopsia autista, primi esami escludono un malore (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – “Dagli accertamenti eseguiti oggi è emerso che le cause del decesso sarebbero riconducibili a ‘lesioni multiple agli organi toraco-addominali’: al momento, quindi, sembrerebbe escluso che il decesso sia stato causato da un malore o da una patologia“. A rendere noti i primi esiti dell’autopsia eseguita sulla salma di Emanuele Melillo, l’autista 33enne del minibus deceduto nel grave Incidente stradale avvenuto a Capri è l’avvocato Giovanna Cacciapuoti, legale della famiglia della vittima. “Ad ogni modo – continua la penalista – bisogna ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Dagli accertamenti eseguiti oggi è emerso che le cause del decesso sarebbero riconducibili a ‘lesioni multiple agli organi toraco-addominali’: al momento, quindi, sembrerebbe escluso che il decesso sia stato causato da uno da una patologia“. A rendere noti iesiti dell’eseguita sulla salma di Emanuele Melillo, l’33enne del minibus deceduto nel gravestradale avvenuto aè l’avvocato Giovanna Cacciapuoti, legale della famiglia della vittima. “Ad ogni modo – continua la penalista – bisogna ...

Advertising

repubblica : Incidente di Capri, indaga il pm. Il dolore della famiglia: 'Emanuele era sano: vogliamo la verità' - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - Profilo3Marco : RT @repubblica: Incidente di Capri, indaga il pm. Il dolore della famiglia: 'Emanuele era sano: vogliamo la verità' - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Incidente del minibus a Capri, migliorano le condizioni dei feriti ma uno potrebbe essere operato - LaBussolaTV : Incidente di Capri, aperta inchiesta per disastro colposo: fatte perizie su freni del bus e barriera stradale. #… -