Il costo del cappello utilizzato da Sangiovanni nel video di Malibù (Di sabato 24 luglio 2021) Il costo del capellino di Sangiovanni Nella giornata di ieri finalmente, dopo tanta attesa, Sangiovanni ha rilasciato il video ufficiale di Malibù, uno dei tormentoni di questa estate 2021. Il pezzo è in cima alle classifiche musicali è il giovane cantante di Amici 20 non potrebbe che esserne più felice. Proprio nella clip Sangiovanni lo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 24 luglio 2021) Ildel capellino diNella giornata di ieri finalmente, dopo tanta attesa,ha rilasciato ilufficiale di, uno dei tormentoni di questa estate 2021. Il pezzo è in cima alle classifiche musicali è il giovane cantante di Amici 20 non potrebbe che esserne più felice. Proprio nella cliplo L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Corriere : 'In cambio della libertà di scegliere se vaccinarsi o no, si potrebbe chiedere un piccolo contributo rispetto al co… - chrdioc : Per le aziende reatine in arrivo 135 milioni di euro, Calisse: “Così abbattiamo il costo del lavoro del 30%”… - Rietilife : Per le aziende reatine in arrivo 135 milioni di euro, Calisse: 'Così abbattiamo il costo del lavoro del 30%' -… - flaalo : @angelo_falanga Secondo Matteo vuol pavoneggiarsi con la sua scilinguagnola del fare del far fare per poi disfare;D… - at_arnould : Purtroppo i più tonti del pianeta, quelli che si sono probabilmente già vaccinati e che si estingueranno da soli, s… -