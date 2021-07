I positivi del Bari salgono a 10: i contagiati lasciano il ritiro in Trentino (Di sabato 24 luglio 2021) Il Bari ha reso noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra, non ha evidenziato nuovi casi nei soggetti già negativi e confermato due ulteriori positività fra soggetti già isolati. La società, in accordo con la APSS di Trento, ha predisposto tre mezzi specifici per il trasporto protetto dei pazienti Covid-19, che consentiranno ai 9 ’casi’ di raggiungere la sede scelta dagli stessi per trascorrere il periodo di isolamento obbligatorio previsto dal protocollo. Per domani è previsto un nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 luglio 2021) Ilha reso noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra, non ha evidenziato nuovi casi nei soggetti già negativi e confermato due ulteriorità fra soggetti già isolati. La società, in accordo con la APSS di Trento, ha predisposto tre mezzi specifici per il trasporto protetto dei pazienti Covid-19, che consentiranno ai 9 ’casi’ di raggiungere la sede scelta dagli stessi per trascorrere il periodo di isolamento obbligatorio previsto dal protocollo. Per domani è previsto un nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra. L'articolo ilNapolista.

