Green Pass, migliaia in piazza del Popolo per la protesta: “No alla dittatura, vogliamo la libertà” (Di sabato 24 luglio 2021) Il Green Pass è il tema caldo della settimana. Da quando il Governo Draghi ha varato il nuovo Decreto Legge e ha esteso l’utilizzo del certificato verde sono scoppiate le polemiche. Giovedì scorso, in conferenza stampa, Draghi ha annunciato tutte quelle situazioni in cui il Green Pass sarà obbligatorio, a partire dal 6 agosto. Dopo appena due giorni in tutte le piazze d’Italia è già corteo e polemica. In queste ore migliaia di italiani si sono radunati in piazza del Popolo per chiedere al Governo Draghi di rimuovere l’obbligo (ancora non in vigore). Nelle piazze ci sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) Ilè il tema caldo della settimana. Da quando il Governo Draghi ha varato il nuovo Decreto Legge e ha esteso l’utilizzo del certificato verde sono scoppiate le polemiche. Giovedì scorso, in conferenza stampa, Draghi ha annunciato tutte quelle situazioni in cui ilsarà obbligatorio, a partire dal 6 agosto. Dopo appena due giorni in tutte le piazze d’Italia è già corteo e polemica. In queste oredi italiani si sono radunati indelper chiedere al Governo Draghi di rimuovere l’obbligo (ancora non in vigore). Nelle piazze ci sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Francia in piazza contro il Green Pass 18.28 Francia in piazza contro il Green Pass Disordini e scontri a Parigi, dove migliaia di manifestanti protestano contro l'estensione del Green Pass. Le forze di sicurezza hanno dovuto ricorrere ai lacrimogeni per tenere a bada ...

Proteste contro il green pass in Francia, scontri a Parigi AGI - Manifestanti sono scesi in piazza in tutta la Francia per protestare contro le nuove disposizioni anti - Covid e in particolare l'imposizione del Green Pass per accedere a luoghi e servizi pubblici e la vaccinazione obbligatoria per alcune categorie. Scontri e tensioni si sono registrate a Parigi e a Lille , dove i dimostranti hanno lanciato ...

Green Pass, proteste a piazza Dante a Napoli: «Libertà, vogliamo decidere il nostro futuro» «No al green pass, adesso basta». Questo l’urlo dei partecipanti alla manifestazione di questo pomeriggio a Piazza Dante. Un concentramento no vax e contrari ...

