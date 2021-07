Gran Bretagna, scoperta nuova variante del Covid: già 16 i casi certificati (Di sabato 24 luglio 2021) Ancora una nuova variante del Covid scoperta in Gran Bretagna. Non ha ancora un nome, ma soltanto una sigla: B.1.621. Sono già 16 i casi scoperti e certificati di persone colpite dalla nuova mutazione del virus. Non si sa quanto sia estesa e quanto sia pericolosa. Gran Bretagna, nuova variante del Covid Gli esperti della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 luglio 2021) Ancora unadelin. Non ha ancora un nome, ma soltanto una sigla: B.1.621. Sono già 16 iscoperti edi persone colpite dallamutazione del virus. Non si sa quanto sia estesa e quanto sia pericolosa.delGli esperti della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

