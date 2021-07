(Di sabato 24 luglio 2021) "No al" e "Libertà" sono i due slogan gridati da centinaia di manifestanti scesi in piazza a(Piazza Castello) e a(Piazza della Borsa) il 22 luglio per protestarele ...

Advertising

ignaziogarelli : RT @Affaritaliani: Da Torino a Trieste, le proteste contro il Green Pass - Pandora8211 : RT @Affaritaliani: Da Torino a Trieste, le proteste contro il Green Pass - Affaritaliani : Da Torino a Trieste, le proteste contro il Green Pass - GiovannaSandr16 : RT @rej_panta: #Trieste #Italy prima Genova, ieri Torino , oggi Trieste e domani si aprono le danze in tantissime piazze. - TrafficoA : A13 - Padova - Coda A13 bologna-Padova Coda su Bivio A13/A4 Torino-Trieste provenendo da Bologna verso Venezia per traffico int... -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Trieste

askanews

"No al Green pass" e "Libertà" sono i due slogan gridati da centinaia di manifestanti scesi in piazza a(Piazza Castello) e a(Piazza della Borsa) il 22 luglio per protestare contro le misure introdotte dal governo Draghi con il nuovo decreto Covid, mentre sono attese oggi in tutta Italia ...... aveva collaborazioni e amicizie alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA, sempre a, trascorse inoltre periodi di ricerca e insegnamento anche all'Universita' di...Roma, 24 lug. (askanews) - 'No al Green pass' e 'Libertà' sono i due slogan gridati da centinaia di manifestanti scesi in piazza a Torino ...È morto all'età di 81 anni Miguel Virasoro, fisico argentino e direttore, dal 1995 al 2002, del Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" - ICTP di Trieste. (ANSA) ...