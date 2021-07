Covid: Regione Fvg, oggi rioccupate terapie intensive (Di sabato 24 luglio 2021) "oggi riapriamo la terapia intensiva di Udine con due pazienti". Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi a margine del convegno "Come si organizza un evento ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021) "riapriamo la terapia intensiva di Udine con due pazienti". Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi a margine del convegno "Come si organizza un evento ...

Advertising

petergomezblog : Covid e Regione Lombardia, sanzione da 80mila euro all’Ats di Milano per la mancanza di privacy nel portale per i p… - Lara22292519 : @MedBunker Ieri sera a cena (tutti vaccinati) mi sono beccata 'fanno diventare sterili, me lo ha detto la mia ginec… - cirospat : ORDINANZE COVID-19 Sicilia Ordinanza n. 82 del 24 luglio 2021 - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Con una nuova ordinanza, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha appena dis… - SiciliaTV : Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha firmato un'ordinanza di revoca di tutte... #covid… -