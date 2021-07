Cosa emerge da un nuovo studio sui tempi di richiamo del vaccino Pfizer (Di sabato 24 luglio 2021) (foto: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images)Ormai lo sappiamo: ricevere entrambe le dosi dei vaccini, dunque completare l’immunizzazione, è un’arma essenziale contro Covid-19 e ancora più importante per proteggersi contro la più contagiosa variante delta. Ma quanto tempo deve o può passare fra la prima e la seconda dose? Un nuovo studio inglese, a cui ha preso parte l’università di Birmingham, mostra che, nel caso del vaccino a mRna di Pfizer-BioNTech, anche se si decidesse di posticipare il richiamo, facendolo fino a distanza di 14 settimane, la risposta immunitaria potrebbe essere ugualmente ... Leggi su wired (Di sabato 24 luglio 2021) (foto: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images)Ormai lo sappiamo: ricevere entrambe le dosi dei vaccini, dunque completare l’immunizzazione, è un’arma essenziale contro Covid-19 e ancora più importante per proteggersi contro la più contagiosa variante delta. Ma quanto tempo deve o può passare fra la prima e la seconda dose? Uninglese, a cui ha preso parte l’università di Birmingham, mostra che, nel caso dela mRna di-BioNTech, anche se si decidesse di posticipare il, facendolo fino a distanza di 14 settimane, la risposta immunitaria potrebbe essere ugualmente ...

Advertising

_Dinozio : @MartinaShali92 Secondo l'articolo e l'altro pamphlet, emerge una cosa su tutto. Siamo incazzati per qualsiasi cosa… - CarloOttaviano : @luicres @craccocarlo @7Corriere Una cosa non esclude l'altra e Cracco è comunque uno chef che ricerca, elabora, st… - andal68 : RT @Italia_Freeweed: ECCO COSA E' ACCADUTO IERI IN COMMISSIONE GIUSTIZIA! ESCLUSIVA! Incredibile quello che emerge analizzando i resoconti… - patrizia78 : RT @StartMagNews: Elevata efficacia #Pfizer e #AstraZeneca contro la #varianteDelta. Ecco che cosa emerge emerge da uno nuovo studio pubbli… - Birobiro72 : @taylorworldtini ....appunto eccesso di legittima difesa ed è ai domiciliari.. se era omicidio era in prigione.. qu… -