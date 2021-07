Boxe: Simone Rao vince nel debutto fra i professionisti sul ring di Lastra a Signa (Di domenica 25 luglio 2021) debutto vittorioso fra i professionisti per Simone Rao, soprannominato «tutto duro», peso gallo, nel match di ieri sera, 24 luglio 2021, contro il lituano Romualds Putrasevics, squalificato nel corso della prima ripresa dopo aver subìto ben tre atterramenti. Rao, terzo classificato ai campionati nazionali dilettanti del 2019, è stato acclamato e sostenuto nella riunione organizzata dalla Boxe Paradiso nella piazza del suo comune, Lastra a Signa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 luglio 2021)vittorioso fra iperRao, soprannominato «tutto duro», peso gallo, nel match di ieri sera, 24 luglio 2021, contro il lituano Romualds Putrasevics, squalificato nel corso della prima ripresa dopo aver subìto ben tre atterramenti. Rao, terzo classificato ai campionati nazionali dilettanti del 2019, è stato acclamato e sostenuto nella riunione organizzata dallaParadiso nella piazza del suo comune,L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Boxe: Simone Rao vince nel debutto fra i professionisti sul ring di Lastra a Signa - Fedewendy46 : @focumeu_ Ma guarda che oggi non ci sono ne la ginnastica femminile né il nuoto sincro e la boxe la trattano sempre… - zazoomblog : Boxe Lastra a Signa: Simone Rao debutta fra i professionisti. La serata in piazza del comune - #Lastra #Signa:… - FirenzePost : Boxe, Lastra a Signa: Simone Rao debutta fra i professionisti. La serata in piazza del comune - SirBobGray : @Mzucchiatti95 Seguiti sono cicalone e simone workout, lui fa quel che ormai la Boxe richiede, hype. -