Bagnolo in Piano | la scuola dove si impara con l’enigmistica

(Di sabato 24 luglio 2021) L’enigmistica per imparare. Nella scuola di Bagnolo in Piano, poco distante da Reggio Emilia, è stata inserita fra le materie di insegnamento dell’istituto Ezio Comparoni. Il cruciverba, dalla scorsa primavera, è diventato uno strumento per insegnare l’italiano, la storia, la geografia e la matematica. Chiaramente non l’unico, come precisa, parlando a Repubblica, Grazia Luisa Porzio, docente di Lettere alle scuole medie: «Non immaginatevi verifiche di soli cruciverba e sudoku: il metodo “enigmistico” è all’opposto: sono gli studenti a costruire i cruciverba, scrivendo le tracce che servono a trovare la soluzione». E il giudizio sarà più positivo quanto più gli studenti riusciranno a dare una definizione precisa e sintetica.

remeteo : #Temporale avvistato dai Colli di Borzano in direzione #ReggioEmilia. Su Bagnolo in Piano appena scaricati 22,6 mm… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagnolo Piano

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

ADV Le indagini avviate dai Carabinieri diin, dopo che una donna del paese aveva presentato denuncia per aver subito il furto della sua borsa, avevano consentito di risalire alla proprietaria dell'auto usata dai ladri che, nella ......] Cengio Cronaca In PrimoCengio, svolta nelle indagini sui roghi di auto dei mesi scorsi ...in disuso parcheggiati in via alla Bormida ed altri pronti per essere demoliti in località. ...Rossoverdi in campo per la seconda amichevole del pre-ritiro di Tirrenia. Dal primo minuto solo due nuovi: oltre all'ex Lecce anche Agazzi ...Rossoverdi in campo per la seconda amichevole del pre-ritiro di Tirrenia. Dal primo minuto solo due nuovi: oltre all'ex Lecce anche Agazzi ...