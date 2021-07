WhatsApp, ecco come partecipare a una chiamata persa ma ancora in corso (Di venerdì 23 luglio 2021) Le chiamate più importanti arrivano nei momenti meno opportuni e se ci capita spesso di non essere pronti per partecipare a una videochiamata di gruppo, WhatsApp giunge in soccorso con una valida soluzione. Infatti, il team di sviluppo del servizio di messaggistica istantaneo facente parte del gruppo di Facebook dal 2014, ha rilasciato un nuovo aggiornamento che ci consente di entrare in una chiamata audio o video di gruppo in qualsiasi momento: a patto che sia ancora in corso! Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 luglio 2021) Le chiamate più importanti arrivano nei momenti meno opportuni e se ci capita spesso di non essere pronti per partecipare a una videochiamata di gruppo, WhatsApp giunge in soccorso con una valida soluzione. Infatti, il team di sviluppo del servizio di messaggistica istantaneo facente parte del gruppo di Facebook dal 2014, ha rilasciato un nuovo aggiornamento che ci consente di entrare in una chiamata audio o video di gruppo in qualsiasi momento: a patto che sia ancora in corso!

Advertising

HereQueenV : RT @sansasbff: Avete presente come mamma ha divorato Killing Eve in 3 giorni? Ecco si è mezza Villanelle come foto profilo di whatsapp - aur_styles : @selfishels ecco e cagami su whatsapp - sansasbff : Avete presente come mamma ha divorato Killing Eve in 3 giorni? Ecco si è mezza Villanelle come foto profilo di whatsapp - WorldPc_ : WhatsApp per Android: ecco i backup cloud con crittografia end-to-end. Attivi in beta: Test limitati agli utenti ch… - chiccheinform : Whatsapp, videochiamate: nuova funzionalità, ecco cosa cambia -