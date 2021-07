Vite - L' arte del possibile | la quarta puntata | ospite Federico Marchetti DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 23 luglio 2021), il fondatore di Yoox Net-A-Porter, è il protagonista delladel secondo ciclo di "– L’del", una serie di interviste realizzate dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis a grandi personaggi italiani. Un incontro con l’imprenditore, in onda su Sky TG24 dalle 20.45, nel suo ultimo giorno da chairman del gruppo che ha guidato per oltre vent’anni. Un modo per parlare, fra l'altro, della sua vita e dell’esperienza come imprenditore, che con un’intuizione pionieristica ha unito mondi un tempo lontani tra loro, come ...